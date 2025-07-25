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Экипаж Су-34 сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации

Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
2025-07-25 17:20:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщает об уничтожении бронетехники и личного состава ВСУ в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». При этом летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Сбросив бомбы и дождавшись подтверждения от разведки относительно успешного уничтожения намеченной цели, экипаж развернул самолет и благополучно вернулся на аэродром, с которого был совершен боевой вылет.

Ранее сообщалось, что летчики штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 уничтожили украинскую пехоту. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». При этом экипажи применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#су-34 #спецоперация #истребители-бомбардировщики #группировка юг
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