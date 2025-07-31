МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Человек оказался в ловушке внутри горящего бизнес-центра на западе Москвы

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
Дима Иванов 2025-07-31 23:32:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Человек, предварительно, остался внутри горящего административного здания на Верейской улице в Москве, сообщили в МЧС. По указанному адресу расположен бизнес-центр «Квадрат».

По информации ведомства, горит второй ярус трехэтажного здания на площади 300 квадратных метров. Другие посетители самостоятельно покинули помещения.

Специалисты проверяют все помещения. На месте работают 58 сотрудников и 16 единиц техники, добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что один мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе.

#Москва #в стране и мире #пожар #происшествия #бизнес-центр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 