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Один человек погиб и около 90 спасены при пожаре в жилом доме в Балашихе

В том числе спасатели вывели 10 детей.
Константин Денисов 2025-07-31 17:40:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Один мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«На улице Флерова огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже, пламя перекинулось на кровлю дома. Проводится эвакуация жильцов. По оперативным данным, один человек погиб», - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, спасатели смогли эвакуировать около 90 жильцов, из них 10 детей.

В распоряжении «Звезды» оказались кадры пожара. Пламя бушует на площади в 400 квадратных метров. Для тушения огня силы МЧС привлекли более 90 специалистов и 28 единиц техники.

Для эвакуированных в местной школе оборудовали пункт временного размещения.

#в стране и мире #пожар #дети #МЧС РФ #Московская область #Балашиха
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