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Солнце выбросило в космос два гигантских протуберанца

Размер выбросов - около миллиона километров.
Дима Иванов 2025-07-31 23:17:25
© Фото: Global Look Press

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что Солнце с интервалом в один час произвело два почти идентичных выброса протуберанцев, каждый из которых достигал размеров около миллиона километров. Протуберанцы представляют собой охлажденную плазму, которая выбрасывается из внешних слоев Солнца.

По данным ученых, события произошли 31 июля на северо-восточном краю солнечного диска. Первый протуберанец выделялся особенно: под воздействием магнитных сил плазма сформировала фигуру, похожую на восьмерку.

Как отметили исследователи, оба протуберанца были настолько схожи по размерам и месту формирования, что без учета временных меток их можно было бы принять за одно и то же явление. Между завершением первого выброса и началом второго прошло около часа.

Ученые подчеркнули, что оба события произошли на краю Солнца, поэтому плазма, вероятно, уйдет в сторону под углом около 90 градусов и пройдет на расстоянии десятков или сотен миллионов километров от Земли, не представляя угрозы для планеты.

В Лаборатории также сообщили, что за последний месяц Солнце произвело около пяти крупных протуберанцев, ни один из которых не затронул Землю.

Ранее в мае на Солнце произошла мощная вспышка, которая спровоцировала на Земле магнитную бурю уровня G4.

#в стране и мире #космос #солнце #вспышка на солнце #магнитные бури #протуберанец
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