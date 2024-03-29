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На Солнце произошла мощная вспышка высшего балла X

Ученые оценивают явление высшим классом Х.
Игнат Далакян 2024-03-29 17:40:54
© Фото: NASA, Keystone Press Agency, Globallookpress

Около полуночи произошла мощная вспышка на Солнце. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Специалисты оценивают явление высшим классом Х. По данным центра погоды, солнечная вспышка началась в 23.29 по московскому времени и завершилась почти ровно в полночь - в 00.01.

Ученые отметили, что вспышка произошла в том же активном центре, который ранее, 24 марта, вызвал очень сильную магнитную бурю класса G4.

По наблюдениям исследователей, Солнце может поддерживать высокий уровень вспышечной активности еще около двух суток, но, по словам ученых, область находится уже в безопасной зоне. Также отмечается, что к понедельнику она окажется на обратной стороне нашей звезды.

«Хотя все еще возможны крупные солнечные события, риски их воздействия на Землю понижены до минимального уровня», - говорится в сообщении «Фобоса».

Ранее геофизик Вадим Коломин рассказывал о важности понимания, насколько солнечная вспышка геоэффективна. Он объяснил, что важным фактором является направление выброса - придется ли он в сторону нашей планеты или уйдет в космос.

#в стране и мире #вспышка #ученые #фобос #солнце #солнечная вспышка
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