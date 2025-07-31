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Баканов переговорил с главой NASA по сотрудничеству на МКС

Стороны обсудили не только работу на станции.
Константин Денисов 2025-07-31 21:39:42
© Фото: Roscosmos, via, Globallookpress.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов провел переговоры с исполняющим обязанности руководителя NASA Шоном Даффи. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

«Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам», - говорится в сообщении.

В публикации также отмечено, что это первые контакты сторон с 2018 года.

Баканов пообещал приложить все усилия для продолжения сотрудничества с США по космосу и призвал американскую сторону к ответным действиям.

Даффи является действующим министром транспорта США и параллельно временно возглавляет NASA.

Ранее сообщалось о том, что Баканов поговорил с экипажем корабля Crew Dragon в США.

#Россия #в стране и мире #космос #роскосмос #сша #NASA #Дмитрий Баканов
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