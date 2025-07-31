Баканов переговорил с главой NASA по сотрудничеству на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов провел переговоры с исполняющим обязанности руководителя NASA Шоном Даффи. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.
«Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам», - говорится в сообщении.
В публикации также отмечено, что это первые контакты сторон с 2018 года.
Баканов пообещал приложить все усилия для продолжения сотрудничества с США по космосу и призвал американскую сторону к ответным действиям.
Даффи является действующим министром транспорта США и параллельно временно возглавляет NASA.
Ранее сообщалось о том, что Баканов поговорил с экипажем корабля Crew Dragon в США.
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