Баканов переговорил с главой NASA по сотрудничеству на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов провел переговоры с исполняющим обязанности руководителя NASA Шоном Даффи. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

«Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам», - говорится в сообщении.

В публикации также отмечено, что это первые контакты сторон с 2018 года.

Баканов пообещал приложить все усилия для продолжения сотрудничества с США по космосу и призвал американскую сторону к ответным действиям.

Даффи является действующим министром транспорта США и параллельно временно возглавляет NASA.

Ранее сообщалось о том, что Баканов поговорил с экипажем корабля Crew Dragon в США.