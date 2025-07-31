Глава Роскосмоса поговорил с экипажем корабля Crew Dragon в США

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поговорил с экипажем корабля Crew Dragon, который в четверг отправится на МКС в рамках миссии Crew-11. Встреча прошла в Космическом центре имени Джона Кеннеди.

В составе экипажа - космонавт Роскосмоса Олег Платонов, для которого это будет первый полет. Вместе с ним на станцию отправятся командир корабля Зена Кардман (первый полет) и пилот Майкл Финк (четвертый полет) из США, а также специалист миссии Кимия Юи из Японии(второй полет).

В ходе встречи Олег Платонов представил экипаж главе Роскосмоса. Он отметил, что у космонавтов сложились хорошие отношения и что все они готовы к полету. Командир Зена Кардман рассказала, что означает эмблема миссии: три большие звезды символизируют представителей России, Японии и США, а маленькие звезды посвящены детям астронавтов.

Дмитрий Баканов, которого сопровождали заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев и глава Департамента международных связей Татьяна Тищенко, пожелал экипажу успешной работы на МКС и благополучного возвращения. Сергей Крикалев обратился к самому опытному члену экипажа Майклу Финку с просьбой делиться опытом с коллегами.

Глава Роскосмоса прибыл в Хьюстон 28 июля. В ходе рабочей поездки он посетил Космический центр имени Джонсона и изучил работу его структурных подразделений.