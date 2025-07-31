МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Роскосмоса поговорил с экипажем корабля Crew Dragon в США

Экипаж корабля Crew Dragon отправится на МКС 31 июля.
Анастасия Бобылева 2025-07-31 00:51:33
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поговорил с экипажем корабля Crew Dragon, который в четверг отправится на МКС в рамках миссии Crew-11. Встреча прошла в Космическом центре имени Джона Кеннеди.

В составе экипажа - космонавт Роскосмоса Олег Платонов, для которого это будет первый полет. Вместе с ним на станцию отправятся командир корабля Зена Кардман (первый полет) и пилот Майкл Финк (четвертый полет) из США, а также специалист миссии Кимия Юи из Японии(второй полет).

В ходе встречи Олег Платонов представил экипаж главе Роскосмоса. Он отметил, что у космонавтов сложились хорошие отношения и что все они готовы к полету. Командир Зена Кардман рассказала, что означает эмблема миссии: три большие звезды символизируют представителей России, Японии и США, а маленькие звезды посвящены детям астронавтов.

Дмитрий Баканов, которого сопровождали заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев и глава Департамента международных связей Татьяна Тищенко, пожелал экипажу успешной работы на МКС и благополучного возвращения. Сергей Крикалев обратился к самому опытному члену экипажа Майклу Финку с просьбой делиться опытом с коллегами.

Глава Роскосмоса прибыл в Хьюстон 28 июля. В ходе рабочей поездки он посетил Космический центр имени Джонсона и изучил работу его структурных подразделений.

#в стране и мире #космос #роскосмос #сша #Crew Dragon #Дмитрий Баканов #crew-11
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 