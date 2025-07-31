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США ввели самые жесткие санкции против Ирана с 2018 года

Они направлены на доходы от продажи иранской нефти.
Дима Иванов 2025-07-31 02:12:40
© Фото: Danita Delimont Stock Photograph, Globallookpress

Правительство США объявило о введении санкций против 50 физических и юридических лиц из Ирана, а также более чем 50 судов, которые, по мнению Вашингтона, участвовали в торговле иранской нефтью. Как сообщили в Министерстве финансов США, это самый масштабный пакет санкций против Ирана с 2018 года.

Министр финансов Скотт Бессент отметил, что более 115 санкционных мер, введенных в этот раз, стали крупнейшими с начала кампании администрации Дональда Трампа по максимальному давлению на Иран.

По его словам, эти меры направлены на защиту интересов США и нацелены на элиту иранского режима, которая извлекает прибыль, пока Тегеран угрожает безопасности Соединенных Штатов.

Согласно заявлению Минфина, лица, компании и суда, попавшие под санкции, входили в международную сеть, занимавшуюся торговлей иранской нефтью. Эта сеть связана с 20 странами и юрисдикциями, включая Бельгию, Великобританию, Гонконг, Индию, Италию, Кипр, Маршалловы Острова, ОАЭ, Панаму, Румынию, Сингапур, Турцию, Францию и Швейцарию.

Ранее Трамп подписал указ о введении торговых пошлин для товаров из Бразилии в размере 50%.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #нефть #санкции #Иран
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