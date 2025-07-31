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WSJ: Украина не успевает возводить оборону при наступлении России

ВСУ не хватает ни человеческих, ни технических ресурсов.
Константин Денисов 2025-07-31 21:22:16
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress

ВСУ не успевает строить оборонительные сооружения во время продолжения наступления России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, практически все баррикады на пути российских военных украинцы вынуждены возводить вручную, поскольку на фронте нет ни инженеров, ни соответствующей техники.

ВСУ в спешном порядке роют траншеи и устанавливают бетонные противотанковые сооружения, однако, по мнению авторов публикации, этого может быть недостаточно, поскольку украинские боевики приступили к работам слишком поздно.

Кроме того, все работы проводятся под постоянным огнем ВС РФ.

31 июля российские военные освободили Часов Яр в ДНР, который являлся крупнейшим логистическим узлом и укреплением ВСУ в регионе.

#в стране и мире #ВС РФ #Украина #ВСУ
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