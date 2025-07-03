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В ЦБ сообщили, что международные резервы РФ обновили исторический максимум

Прошлый рекорд был установлен 6 июня, когда объем резервов $687,3 млрд.
Анастасия Бобылева 2025-07-03 20:45:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Международные резервы России 27 июля 2025 года достигли исторического максимума в  $687,7 млрд. Как сообщили в Центробанке, только за неделю они выросли на $0,5 млрд.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 27 июня 2025 года составили 687,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 млрд долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки», - цитирует ТАСС сообщение ЦБ.

Представители регулятора отметили, что 20 июня объем резервов достиг $687,2 млрд. В прошлый раз исторический максимум обновился 6 июня, когда они составили $687,3 млрд.

Международные резервы - это иностранные активы, которыми располагают Банк России и правительство РФ. Они включают в себя золотой запас, валюту, специальные права заимствования и резервную позицию в Международном валютном фонде.

#в стране и мире #Банк России #Центробанк #активы #международные резервы
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