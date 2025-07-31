МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле не увидели признаков возвращения американского бизнеса в Россию

Торговые связи между странами по-прежнему практически отсутствуют.
Константин Денисов 2025-07-31 19:18:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Кремле не наблюдают признаков возвращения бизнеса США в Россию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которому был задан вопрос о паузе в этом процессе.

«Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в США есть компании, заинтересованные в возвращении на российский рынок, так же, как и в России есть те, кто был бы рад вернуться в США.

Он добавил, что такие новости появляются в связи с тем, что летом им «неоткуда черпать вдохновение».

В мае в Союзе торговых центров России сообщили о том, что некоторые зарубежные компании уже начали переговоры о возвращении в Россию.

#Россия #в стране и мире #сша #санкции #Дмитрий Песков #бизнес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 