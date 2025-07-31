В Кремле не увидели признаков возвращения американского бизнеса в Россию

В Кремле не наблюдают признаков возвращения бизнеса США в Россию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которому был задан вопрос о паузе в этом процессе.

«Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в США есть компании, заинтересованные в возвращении на российский рынок, так же, как и в России есть те, кто был бы рад вернуться в США.

Он добавил, что такие новости появляются в связи с тем, что летом им «неоткуда черпать вдохновение».

В мае в Союзе торговых центров России сообщили о том, что некоторые зарубежные компании уже начали переговоры о возвращении в Россию.