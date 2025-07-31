Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в «Крокусе» Вугара Гусейнова

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в «Крокусе». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Гусейнова Вугара Фуад оглы, город Москва (посмертно)», - написано в документе.

Гусейнов закрыл находившихся рядом женщин и принял огонь террористов на себя.

Напомним, трагедия произошла 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. В здание ворвались четыре вооруженных огнестрельным оружием человека и стали расстреливать посетителей. Жертвами трагедии стали 145 человек, само здание террористы подожгли.