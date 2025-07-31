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Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в «Крокусе» Вугара Гусейнова

Вугар Гусейнов закрыл находившихся рядом женщин и принял огонь террористов на себя.
Игнат Далакян 2025-07-31 17:51:03
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в «Крокусе». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Гусейнова Вугара Фуад оглы, город Москва (посмертно)», - написано в документе.

Гусейнов закрыл находившихся рядом женщин и принял огонь террористов на себя.

Напомним, трагедия произошла 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. В здание ворвались четыре вооруженных огнестрельным оружием человека и стали расстреливать посетителей. Жертвами трагедии стали 145 человек, само здание террористы подожгли.

#в стране и мире #Теракт #награждение #Владимир Путин #Орден мужества #крокус #Вугар Гусейнов
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