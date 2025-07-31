Эксперт назвала причину призыва Санду вывести миротворцев РФ из Приднестровья

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ, доцент МГУ им. Ломоносова Наталья Харитонова в беседе со «Звездой» объяснила причину заявления президента Молдавии Майи Санду о выводе российских сил с территории Приднестровья.

«Молдавские власти периодически делают такие заявления. Особенно это актуально для них становится, когда они пытаются перебить повестку, которую оппозиция активизирует в острые моменты политической жизни Молдавии. Сейчас у них парламентские выборы в конце сентября должны пройти 28-го числа. И сейчас разгар избирательной кампании. При этом для власти ситуация развивается не самым хорошим образом из-за того, что ряд оппозиционных партий объединились в избирательный блок. И они надеются совместно взять большинство. По крайней мере, не дать правящей партии Санду взять большинство на этих парламентских выборах», - сказала Харитонова.

Второй причиной слов Санду о российских миротворцах эксперт считает участившиеся на Западе публикации в СМИ, в которых авторы не стесняются критиковать главу Молдавии за дело Евгении Гуцул. Таким образом, Запад дает Санду понять, что не будет потакать ее политике во всем.

Из-за этого Санду вынуждена искать другую тему, которая позволила бы ей получить поддержку Запада, в связи с чем она резко изменила риторику и заговорила об угрозе со стороны России.

Ранее депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя также высказался о последних заявлениях президента страны.