МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт назвала причину призыва Санду вывести миротворцев РФ из Приднестровья

Президент Молдавии подходит к парламентским выборам с полным отсутствием каких-либо позитивных результатов.
Константин Денисов 2025-07-31 17:25:05
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ, доцент МГУ им. Ломоносова Наталья Харитонова в беседе со «Звездой» объяснила причину заявления президента Молдавии Майи Санду о выводе российских сил с территории Приднестровья.

«Молдавские власти периодически делают такие заявления.  Особенно это актуально для них становится, когда они пытаются перебить повестку, которую оппозиция активизирует в острые моменты политической жизни Молдавии. Сейчас у них парламентские выборы в конце сентября должны пройти 28-го числа. И сейчас разгар избирательной кампании. При этом для власти ситуация развивается не самым хорошим образом из-за того,  что ряд оппозиционных партий объединились в избирательный блок.  И они надеются совместно взять большинство. По крайней мере, не дать правящей партии Санду взять большинство на этих парламентских выборах», - сказала Харитонова.

Второй причиной слов Санду о российских миротворцах эксперт считает участившиеся на Западе публикации в СМИ, в которых авторы не стесняются критиковать главу Молдавии за дело Евгении Гуцул. Таким образом, Запад дает Санду понять, что не будет потакать ее политике во всем.

Из-за этого Санду вынуждена искать другую тему, которая позволила бы ей получить поддержку Запада, в связи с чем она резко изменила риторику и заговорила об угрозе со стороны России.

Ранее депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя также высказался о последних заявлениях президента страны.

#Россия #Молдавия #Выборы #Майя Санду
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 