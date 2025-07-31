В Молдавии заявили, что Санду выпрашивает деньги у Запада словами о российской угрозе

Депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему президент страны Майя Санду подняла тему с возможным вмешательством России в предстоящие парламентские выборы в Молдавии.

«У нас фактически стартовали выборы в парламент. Понятное дело, что Санду не с чем приходить на выборы: инфляции 8%, экспорт упал за три месяца на 10%, ВВП на 1,2%. Что делать? Приходится людей пугать. Пугает она чем? Она заявила, что Россия готовит мощные гибридные атаки против Республики Молдовы. Россия готовит массовый подкуп населения, вбросив на это дело 100 млн евро. Россия готовит госпереворот. Причем эту тему с госпереворотом она толкает уже года три подряд. Каждый год она выходит и говорит, что Россия готовит госпереворот. А его все нет и нет», - сказал Цырдя.

По его словам, Санду преследует две цели. Во-первых, она хочет запугать местное население, чтобы электорат пришел на выборы и проголосовал за партию власти. Во-вторых, Санду пытается добиться от Запада финансовой помощи в размере не менее 100 млн евро, а лучше - 150 млн евро.

Ранее стало известно о том, что Санду созвала Совбез для борьбы с «иностранным вмешательством» на выборах. Также сообщалось о том, что Санду ищет варианты для вывода российских миротворцев с территории Приднестровья.