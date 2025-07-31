Путин ввел новые госпошлины и повысил действующие

Президент России Владимир Путин ввел новые государственные пошлины и повысил действующие. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

В первую очередь больше платить придется нынешним и будущим водителям. Так, пошлина за получение водительских прав составит четыре-шесть тысяч рублей вместо нынешних двух-трех тысяч.

Для того чтобы поставить авто на регистрационный учет, необходимо будет заплатить 3 000 рублей вместо 2 000. За ПТС придется отдать 1 200 рублей, а не 800, как сейчас.

Также указ осложнит жизнь мигрантам. Теперь за постановку на учет иностранного гражданина нужно будет заплатить 500 рублей. Выдача или продление трудового патента обойдется в 4,2 тысячи рублей, а регистрация по месту жительства - в 1 000 рублей вместо 430.

Новый указ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступают в силу с 1 августа.