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Путин ввел новые госпошлины и повысил действующие

Больше всего новый указ коснулся действующих и будущих водителей.
Константин Денисов 2025-07-31 15:43:32
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Президент России Владимир Путин ввел новые государственные пошлины и повысил действующие. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

В первую очередь больше платить придется нынешним и будущим водителям. Так, пошлина за получение водительских прав составит четыре-шесть тысяч рублей вместо нынешних двух-трех тысяч.

Для того чтобы поставить авто на регистрационный учет, необходимо будет заплатить 3 000 рублей вместо 2 000. За ПТС придется отдать 1 200 рублей, а не 800, как сейчас.

Также указ осложнит жизнь мигрантам. Теперь за постановку на учет иностранного гражданина нужно будет заплатить 500 рублей. Выдача или продление трудового патента обойдется в 4,2 тысячи рублей, а регистрация по месту жительства - в 1 000 рублей вместо 430.

Новый указ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступают в силу с 1 августа.

#Автомобили #мигранты #Владимир Путин #водители #указ #госпошлины
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