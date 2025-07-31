Володин перечислил законы, которые вступают в силу с 1 августа

С пятницы, 1 августа, в нашей стране начнут действовать новые законы. Например, без согласия родителей подросткам нельзя будет открыть банковский счет или карту. Абоненты мобильной связи смогут отказаться от навязчивых и массовых СМС-рассылок. Для этого нужно будет написать соответствующее заявление оператору связи.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и объектов, увековечивающих память погибших при защите СССР или России. Максимальное наказание, предусмотренное за это правонарушение, - до пяти лет лишения свободы или штраф до пяти миллионов рублей. Уточняется, что закон распространяется на мемориалы на территории РФ и за ее рубежами.

Также приняты два закона, касающиеся прав участников специальной военной операции. Один гарантирует продление срока действия результатов ЕГЭ, второй отменяет некоторые пошлины для участников СВО и членов их семей. О нововведениях в законотворчестве рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Вместе с этим ужесточается ответственность за оборот немаркированной или без соответствующей информации табачной и алкогольной или никотинсодержащей продукции в крупном размере. За производство, приобретение, хранение, перевозку для сбыта или продажи такой продукции предусмотрена уголовная ответственность. Уголовное наказание можно понести и за изготовление и реализацию поддельных средств идентификации для маркировки этой продукции.

Также в июле российские парламентарии расширили перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Они не коснутся жителей Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.