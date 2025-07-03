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Вприсядку не может: мать арестованного в Баку рассказала об издевательствах

Молодой человек перенес операцию на ноге, из-за которой теперь ему сложно полноценно двигаться и необходимо промывать рану.
Марина Крижановская 2025-07-03 11:51:08
© Фото: minval_az, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Мать задержанного в Баку россиянина Александра Вайсеро Инна сообщила, что сын перенес операцию на ноге. Год назад из-за сложного перелома в область колена ему вставили пластину, которую пришлось удалить. Теперь парень испытывает некоторые проблемы во время движения и должен промывать рану, из которой сочится кровь.

«У него есть проблема одна - у него нога прооперирована. Стояла пластина очень долго, которая не приживалась. Вот эти издевательства, то, что ходили гуськом, - он вообще вприсядку ходить не может. Я не представляю, каково все это... У него сочится из раны. Ему ее нужно промывать», - рассказала Инна нашему телеканалу.

Также женщина уточнила, что в азербайджанской столице Александр находится с июня. Туда к нему должна была приехать невеста, они планировали вместе провести отпуск и вернуться на родину, в Россию.

В настоящее время связи с сыном у Инны Вайсеро нет. Семья контактирует с МИД РФ, дипломаты сообщали, что в ближайшие дни их должны запустить к задержанным.

Прежде брат другого арестованного в кавказской республике гражданина РФ выразил опасения, что того могут обвинить в чем угодно - будь то наркоторговля или киберпреступления.

#Азербайджан #наш эксклюзив #арестованные #россияне в Баку
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