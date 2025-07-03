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«Припишут чужое»: близкие арестованного в Баку опасаются ложных обвинений

Арестованный в Баку россиянин Сергей Софронов работает в сфере веб-разработки в криптобирже. На связь перестал выходить 30 июня.
Марина Крижановская 2025-07-03 06:48:02
© Фото: s0fronov, Instagram* © Видео: ТРК «Звезда»

Родственники арестованного в Баку россиянина Сергея Софронова боятся, что молодому человеку припишут какие-то преступления, в которых он замечен не был. Двоюродный брат Владимир Скворцов сообщил «Звезде», что Сергей работает в сфере IT, а в Азербайджан поехал с мамой и братом, чтобы отдохнуть.

«Сейчас мы больше всего боимся, что ему припишут что-то чужое. То есть будь то наркотики, киберпреступления или что-то подобное. Это все к нему никак не относится. Он чистый, честный и добрый человек», - рассказал собеседник телеканала.

Владимир добавил, что связь с братом они потеряли еще 30 июня. Утром 1 июля он также не проявил себя. И тогда Владимир с друзьями начали его искать по знакомым, узнавать, кто с ним общался.

«И как раз таки нашли видео из Баку с избитым Сергеем и другими россиянами. Сейчас с Сергеем до сих пор не удается связаться. Мы не можем с ним говорить напрямую и не знаем даже, как он себя чувствует. Близкие сразу же обратились в посольство», - уточнил двоюродный брат задержанного.

Его матери удалось поговорить со следователем и адвокатом, благодаря которым стало известно, что Сергей вместе с другими гражданами России находится в тюрьме. Молодой человек работает в сфере веб-разработки в криптобирже.

Напомним, что азербайджанский суд в отношении граждан России, среди которых есть и журналисты российских СМИ, избрал меру пресечения в виде четырехмесячного содержания под стражей. Задержание произошло вскоре после того, как российские следователи и силовики пресекли в Екатеринбурге деятельность этнической группировки, задержав выходцев из Азербайджана с российским гражданством.

Их считают причастными к некоторым эпизодам убийств и покушений на убийство, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Один из 10 фигурантов, предварительно, скончался из-за сердечной недостаточности. Устанавливаются причины смерти второго лица. Все произошедшее вызвало негативную реакцию Баку.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Азербайджан #Баку #наш эксклюзив #арестованные #россияне в Баку
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