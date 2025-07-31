США заключили торговую сделку с Южной Кореей

США и Южная Корея заключили торговую сделку, ставка импортной пошлины для южнокорейских товаров составит 15%, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Южная Корея выделит 350 миллиардов долларов на инвестиции, выбранные Трампом, и закупит сжиженный природный газ или другие энергоносители на сумму 100 миллиардов долларов.

Также страна обязалась осуществить дополнительные инвестиции, детали которых будут раскрыты во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в Белый дом.

Кроме того, Южная Корея откроет свой рынок для американских товаров и будет выплачивать пошлину в размере 15%, тогда как США будут освобождены от тарифов.

Ранее Трамп заключил сделку с ЕС. Она предусматривает введение 15 процентных таможенных пошлин на товары из Евросоюза. Некоторые политики раскритиковали это соглашение.