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Ле Пен назвала фиаско заключенную между ЕС и США сделку

Французский политик Ле Пен считает, что сделка приведет государственную промышленность к полной капитуляции.
Дарина Криц 2025-07-28 06:56:53
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Торговое соглашение, которое подписали представители Европейского союза и США, это не что иное, как фиаско с точки зрения политики, экономики и морали. Такого мнения придерживается французский политик Марин Ле Пен, лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции. Об этом она написала в социальной сети Х.

Она раскритиковала заключенное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с президентом Дональдом Трампом соглашение, по которому Брюссель будет вынужден покупать у Вашингтона газ и оружие на сотни миллиардов евро.

«Сотни миллиардов евро газа, а также оружия придется ежегодно импортировать из Соединенных Штатов. Это полная капитуляция французской промышленности, нашего энергетического и военного суверенитета», - констатировала Ле Пен.

Прежде также негативно на подписанный документ отреагировала и крупнейшая экономика Европы - ФРГ. Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для европейской и американской экономики. Тем не менее соглашение позволит ЕС избежать пошлин в размере 30% на все товары из Евросоюза, но при этом для американской продукции доступ на рынок Европы беспошлинный.

#Экономика #Франция #сша #ЕС #Марин Ле Пен #торговля #Торговая сделка #фиаско
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