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Патрушев заявил о провокациях Запада в Трансарктическом транспортном коридоре

Целью западных стран является блокада Балтики для России.
Константин Денисов 2025-07-31 14:57:03
© Фото: MOD Russia, via Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Западные страны начали проводить поэтапные провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора. Об этом сообщил журналистам председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«В целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства Брюсселем запущена миссия "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию», - сказал Патрушев.

По его словам, действия Запада коснутся не только российских судов, но и судов третьих стран с российскими грузами.

Также Патрушев предупредил, что на суда могут производиться прямые атаки, ответственность за которые будет возлагаться на Россию.

Ранее в СВР предупредили, что спецслужбы Украины готовятся подорвать иностранное судно в Балтийском море.

#Запад #Балтика #николай патрушев #провокации #Морская коллегия РФ
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