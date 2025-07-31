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Депутаты Рады подрались, обсуждая законопроект о НАБУ и САП

Во время прямой трансляции из украинского парламента можно было наблюдать не только жаркие споры, но и рукопашные схватки депутатов.
Дарина Криц 2025-07-31 12:59:48
© Фото: Телеканал Рада © Видео: Телеканал Рада

Украинские депутаты устроили драку прямо в зале заседаний Верховной рады. Они собрались, чтобы коллективно рассмотреть законопроект о возвращении полномочий НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).

Конфликт и первые стычки зафиксированы во время прямой трансляции. На кадрах видно, как один мужчина тянется к лицу другого, в ответ тот наносит мощный удар оппоненту.

На происходящее в украинском парламенте эмоционально отреагировало местное СМИ «Киев ИНФО».

«Началось! В Раде первые боевые столкновения. И это только стартует трансляция. Болеем за то, чтобы до середины заседания было кому голосовать», - написали журналисты.

Напомним, Рада приняла закон об ограничении полномочий НАБУ и САП, а 23 июля его подписал лидер киевского режима Владимир Зеленский. После этого Европейская комиссия пригрозила приостановить финансирование, если ведомства не смогут работать в полном объеме. В то же время Украина погрузилась в массовые протесты.

#Украина #Верховная рада #Драка #законопроект #НАБУ #сап
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