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Водолазы ВМФ испытают новый аппарат для подводной сварки

Специалисты показали сварку и резку металла на глубине.
2024-10-31 17:18:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Специалисты Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий проведут испытания нового аппаратного комплекса для сварки и резки металла на глубине до 60 метров.

Кадры подготовки специалистов к водолазным спускам, испытаниям нового комплекса и проведениям работ предоставили «Звезде». Тренировки проводились в специальном испытательном бассейне.

Данный комплекс имеет преимущество перед стоящими на вооружении ВМФ комплектами для подводной сварки и резки по быстроте развертывания, прочности и качеству сварного шва, удобству использования.

Ранее наш корреспондент Елена Сивонен показала, как водолазы Северного флота совершенствуют профессиональное мастерство на дне водоема. Военнослужащие отработали борьбу за живучесть корабля, установив «пластырь» на его борт в подводных условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #МО РФ #подводная сварка
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