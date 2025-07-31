«Герань» и «Ланцет» поразили логово дроноводов ВСУ в Сумской области

Минобороны России сообщает о поражении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ дальнего действия в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что с нашей стороны применялись беспилотник «Герань-2», а также барражирующий боеприпас «Ланцет».

Отмечено, что пункт управления неприятеля находился в районе населенного пункта Жадово в Сумской области. Российское оборонное ведомство приложило к сообщению видеозапись, где видно, как наши беспилотники поражают намеченную цель.

Ранее сообщалось, что до 200 украинских боевиков были уничтожены при ударе «Искандера» по лагерю ВСУ под Черниговом. Он находился в районе населенного пункта Гончаровское.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.