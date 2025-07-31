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«Герань» и «Ланцет» поразили логово дроноводов ВСУ в Сумской области

Удар наносился в районе населенного пункта Жадово, уточнили в МО РФ.
2025-07-31 10:19:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ дальнего действия в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что с нашей стороны применялись беспилотник «Герань-2», а также барражирующий боеприпас «Ланцет». 

Отмечено, что пункт управления неприятеля находился в районе населенного пункта Жадово в Сумской области. Российское оборонное ведомство приложило к сообщению видеозапись, где видно, как наши беспилотники поражают намеченную цель. 

Ранее сообщалось, что до 200 украинских боевиков были уничтожены при ударе «Искандера» по лагерю ВСУ под Черниговом. Он находился в районе населенного пункта Гончаровское.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #сумская область #ланцет #Герань #Дроноводы #Жадово
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