Во время боевых действий за Темировку радиопереговоры велись на якутском языке, что позволило бойцам оставаться незамеченными для противника. Об этом нашему корреспонденту Лане Иден рассказал командир роты с позывным Север.

«Мы в основном разговариваем на родном языке - на якутском. Например, "налево-направо" - "ума-хамас", "стой" - "тохто"», - пояснил он.

Командир роты вспомнил, как его бойцы подошли к блиндажу, где украинские военнослужащие, ничего не подозревая, пили чай и обедали. Пока противник не успел сориентироваться, российские бойцы смогли его обезоружить.

К Темировке бойцы группировки «Восток» подошли по цепи ранее занятых опорных пунктов ВСУ. Штурмовые отряды 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии действовали скрытно, преимущественно ночью. Перед выходом к первым домам бойцы преодолели более 17 километров лесополос и естественных преград.

Замкомбата с позывным Шах отметил, что в Темировке стало меньше натовского вооружения: «Возможно, запасы у них закончились или они поняли, что российское оружие лучше».

В ходе боев мотострелки из Приморья зачистили свыше 300 зданий. Командир роты показал руны на бронежилете - оберег якутского воина, который ему прислал шаман из родного края.

«Когда Родина призвала, я пошел недолго думая. В прошлом тоже был военным, участвовал во второй чеченской кампании», - рассказал он.

После освобождения Темировки под контроль группировки «Восток» перешла территория площадью более пяти квадратных километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.