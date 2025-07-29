Глава Роскосмоса прибыл в Хьюстон для встречи с руководством NASA

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Баканов с делегацией прибыл в Хьюстон, где встретится с руководством NASA. Главы космических агентств РФ и США увидятся впервые за восемь лет.

В начале поездки российские представители посетят Космический центр имени Джонсона и изучат работу его структурных подразделений. Потом Дмитрий Баканов и другие участники делегации побывают в производственном подразделении компании Boeing, где разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner. Они проведут переговоры с руководством космической программы.

Также в преддверии старта миссии Crew-11, который состоится 31 июля, глава Роскосмоса поговорит с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого вошел космонавт Олег Платонов. Для него этот полет в космос станет первым.

В последний день у Дмитрия Баканова состоятся переговоры с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Стороны обсудят текущие проекты.

В начале июля президент США назначил Шона Даффи временно исполняющим обязанности директора NASA. До этого он занимал пост министра транспорта страны.