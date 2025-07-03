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Связисты установили радиомосты между подразделениями в зоне СВО

Военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» развернули системы беспроводной связи.
2025-07-03 05:30:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные связисты ВС РФ установили радиомосты между удаленными подразделениями в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что военнослужащие транспортной группы батальона связи 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» развернули систему беспроводной связи. В ходе выполнения боевых задач им удалось внедрить современную систему беспроводного широкополосного доступа.

«Специалисты установили радиомосты между удаленными подразделениями, обеспечив устойчивую связь на расстоянии до 50 километров без необходимости прокладки кабельных линий. Особенность развернутой системы заключается в возможности передачи больших объемов данных по воздушному каналу связи на значительные расстояния», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что новые технологии значительно повысили эффективность управления подразделениями, обеспечив командование надежной и защищенной связью.

Ранее военнослужащие ВС РФ продемонстрировали новые станции спутниковой связи «Спирит-030», которые недавно поступили на вооружение.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #военные связисты #системы связи
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