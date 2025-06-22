«Хороши, мобильны, незаметны»: бойцы показали новую станцию «Спирит-030»

Специалисты отдельного батальона связи 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» начали применять новые станции спутниковой связи «Спирит-030». Минобороны России показало кадры их работы.

Радиостанции поступили на вооружение не так давно, однако бойцы уже успели оценить их характеристики. Новая система значительно отличается от предыдущих версий носимых средств связи по размеру, мобильности и качеству сигнала. Тарелка антенны намного меньше, что позволяет устанавливать такие станции достаточно близко к линии боевого соприкосновения с минимальным риском обнаружения.

«Такие портативные спутниковые комплекты очень хороши, мобильны, незаметны. Устанавливаются хорошо, сигнал стабильный. Проблем с ними не видим. Она обеспечивает полностью спутниковую связь - телефония и все остальное. Все шифрованное», - рассказал командир взвода связи с позывным Моцарт.

Ранее связисты обеспечили расчеты «Мста-С» спутниковой связью. На видео они развернули станцию «Белозер» неподалеку от САУ и связались с пунктом управления огнем.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.