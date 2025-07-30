МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ланцет» сжег танк ВСУ в Днепропетровской области

Технику противника обнаружил оператор БПЛА.
2025-07-30 05:00:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» сжег танк ВСУ в районе Новониколаевки Днепропетровской области. Минобороны РФ показало кадры поражения цели.

Вражескую технику обнаружил оператор БПЛА во время воздушной разведки. Замаскированный танк находился в лесополосе. Наши бойцы нанесли по нему удар «Ланцетом» и уничтожили.

Ранее экипажи Т-72Б3М нанесли удар 125-миллиметровыми снарядами по пехоте ВСУ. Удар наносился на Красноармейском направлении, танкисты работали с закрытой огневой позиции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#танк #бпла #беспилотники #ВСУ #ланцет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 