«Ланцет» сжег танк ВСУ в Днепропетровской области

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» сжег танк ВСУ в районе Новониколаевки Днепропетровской области. Минобороны РФ показало кадры поражения цели.

Вражескую технику обнаружил оператор БПЛА во время воздушной разведки. Замаскированный танк находился в лесополосе. Наши бойцы нанесли по нему удар «Ланцетом» и уничтожили.

Ранее экипажи Т-72Б3М нанесли удар 125-миллиметровыми снарядами по пехоте ВСУ. Удар наносился на Красноармейском направлении, танкисты работали с закрытой огневой позиции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.