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Правозащитник рассказал о схеме мафии, подставившей Котельникова

Жертвой такой схемы стал россиянин Владимир Котельников, которого арестовали в Греции. Ему дали срок 118 лет.
Надежда Котормус Анастасия Бобылева 2025-07-30 03:38:42
© Фото: Walter G. Allgöwer, httpimagebroker.com#search, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Семья приговоренного к заключению в Греции Владимира Котельникова обратилась в МИД и к правозащитникам. Россиянина обвинили в перевозке нелегальных мигрантов, ему дали 118 лет. Близкие не сомневаются в его невиновности, а юристы говорят о мошеннической схеме, когда людей обманом привлекают к морской перевозке нелегалов из Турции в Европу.

Привлекательную вакансию Владимиру Котельникову предложил коллега. За зарплату в пять тысяч евро нужно было катать туристов в Турции. Питание и проживание включено. Однако, как только соискатели приземлились в Анталье, связь с ними резко прервалась.

«Это представители реальной мафии. Это надо понимать, что это гигантская мафия  с многомиллиардным оборотом, причем не рублей. Для понимания: с каждого такого мигранта обычно они берут от 10 до 20 тысяч евро. На лодке может быть 10, может быть 30 и 50 человек», - пояснил Иван Мельников, вице-президента Единого Координационного Центра поддержки Соотечественников за рубежом (ЕКЦС).

Правозащитники, помогающие семье Котельниковых, уже отправили обращения в российский МИД. По мнению юристов, только дипломатическое ведомство может повлиять на ситуацию. Процесс обжалования решений зарубежных судов долгий и трудоемкий, но жена и сын не теряют надежды, что Владимир все же сможет вернуться домой.

Ранее летчик Константин Ярошенко заявил, что арест Котельникова в Греции говорит о предвзятости к россиянам. По его словам, если бы Владимир был гражданином США или другого европейского государства, его бы не отправили в тюрьму.

#в стране и мире #Греция #нелегалы #арест #мафия #Владимир Котельников
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