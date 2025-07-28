Летчик Ярошенко: арест Котельникова в Греции говорит о предвзятости к россиянам

Арест Владимира Котельникова, которого приговорили к 118 годам тюрьмы в Греции и штрафу в 500 тысяч евро за организацию незаконной миграции, в очередной раз доказывает предвзятое отношение Запада к россиянам. Об этом заявил «Звезде» летчик Константин Ярошенко.

Все подобные дела имеют политическую подоплеку, ключевую роль играет то, что все задержанные являются российскими гражданами, отметил он.

«Даже если предположить, что он на борту какого-то корабля провозил незаконных мигрантов, он был простым исполнителем. Это в очередной раз доказывает, что западный мир к нашим гражданам, гражданам Российской Федерации, к нашим соотечественникам относится предвзято, с двойными странными стандартами. Как в отношении меня, когда я был с нарушением всех норм международного права похищен с территории Либерии. Ко мне применялись пытки властями США, потом я был незаконно осужден на 24 года по сфабрикованному и сфальсифицированному властями США делу», - пояснил летчик.

Он подчеркнул, что срок Котельникова не сопоставим с тем преступлением, которое ему, возможно, инкриминируют. Если бы Владимир был гражданином США или другого европейского государства, то его бы не отправили в тюрьму, добавил Ярошенко.

Сам летчик 12 лет провел в американской тюрьме, его освободили в 2022 году после обмена на Тревора Рида.

Правозащитник Иван Мельников рассказал «Звезде», что Котельникову предложили работу в Турции в экипаже туристических яхт за 5 000 евро в месяц, но по прибытии у него забрали документы и угрозами заставили вести суда с мигрантами в ЕС. По его словам, мужчина стал жертвой обмана, где людей втягивают в незаконную перевозку мигрантов. Его задержали 11 июня 2024 года у острова Родос. В греческих тюрьмах по аналогичным обвинениям содержатся как минимум 36 россиян.