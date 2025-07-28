МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчик Ярошенко: арест Котельникова в Греции говорит о предвзятости к россиянам

Летчик Константин Ярошенко отметил, что все подобные дела имеют политическую подоплеку, ключевую роль играет то, что все задержанные являются российскими гражданами.
Игнат Далакян 2025-07-28 16:25:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Арест Владимира Котельникова, которого приговорили к 118 годам тюрьмы в Греции и штрафу в 500 тысяч евро за организацию незаконной миграции, в очередной раз доказывает предвзятое отношение Запада к россиянам. Об этом заявил «Звезде» летчик Константин Ярошенко.

Все подобные дела имеют политическую подоплеку, ключевую роль играет то, что все задержанные являются российскими гражданами, отметил он.

«Даже если предположить, что он на борту какого-то корабля провозил незаконных мигрантов, он был простым исполнителем. Это в очередной раз доказывает, что западный мир к нашим гражданам, гражданам Российской Федерации, к нашим соотечественникам относится предвзято, с двойными странными стандартами. Как в отношении меня, когда я был с нарушением всех норм международного права похищен с территории Либерии. Ко мне применялись пытки властями США, потом я был незаконно осужден на 24 года по сфабрикованному и сфальсифицированному властями США делу», - пояснил летчик.

Он подчеркнул, что срок Котельникова не сопоставим с тем преступлением, которое ему, возможно, инкриминируют. Если бы Владимир был гражданином США или другого европейского государства, то его бы не отправили в тюрьму, добавил Ярошенко.

Сам летчик 12 лет провел в американской тюрьме, его освободили в 2022 году после обмена на Тревора Рида.

Правозащитник Иван Мельников рассказал «Звезде», что Котельникову предложили работу в Турции в экипаже туристических яхт за 5 000 евро в месяц, но по прибытии у него забрали документы и угрозами заставили вести суда с мигрантами в ЕС. По его словам, мужчина стал жертвой обмана, где людей втягивают в незаконную перевозку мигрантов. Его задержали 11 июня 2024 года у острова Родос. В греческих тюрьмах по аналогичным обвинениям содержатся как минимум 36 россиян.

#летчик #Греция #Константин Ярошенко #арест #суд #Приговор #наш эксклюзив #Владимир Котельников #предвзятость
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 