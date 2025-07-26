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В Кишиневе десятки тысяч человек вышли на протест против правления Санду

Шествие организовали левые партии, объединившиеся в предвыборный блок.
Лиза Губина 2025-07-26 15:15:53
© Фото: Дмитрий Осматеско, РИА Новости

В Кишиневе десятки тысяч человек вышли на протесты против президента Молдавии Майи Санду. Демонстрацию организовали молдавские Партия социалистов, Партия коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы», которые объединились в предвыборный блок, пишет ТАСС.

Митингующие выдвинулись с флагами страны и партий к центру города по главным улицам, выкрикивая лозунги «За суверенную Молдавию», «За справедливость» и другие.  

По словам экс-президента Игоря Додона, который является одним из возглавляющих демонстрации, образованный блок выступает за восстановление отношений с Россией и сбалансированные связи с другими странами.

Напомним, в минувшее воскресенье ЦИК Молдавии отказал оппозиционной партии «Победа» в регистрации на выборах в парламент. Ее глава Илан Шор назвал решение комиссии «политически мотивированным».

#в стране и мире #Молдавия #демонстрация #Игорь Додон #кишинев #Майя Санду
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