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Момент обрушения стены бывшего общежития в Уфе попал на видео

Все началось с обрушения части фасада.
Дима Иванов 2025-07-30 23:41:53
© Фото: chernikovka_ufa, VK © Видео: chernikovka_ufa, VK

Момент обрушения стены исторического здания на улице Коммунистической в Уфе попал на видео. Все произошло на глазах у нескольких горожан. Кадрами поделились пользователи соцсетей.

Обрушение произошло около 22 часов по местному времени. Поврежденное здание использовалось как общежитие кооперативного техникума. Оно было признано аварийным и расселено.

Пятиэтажка является объектом культурного наследия, сообщили в прокуратуре Башкортостана. Надзорный орган проводит проверку по факту происшествия и координирует деятельность экстренных служб.

По информации МЧС, здание отключено от газоснабжения. Причина произошедшего пока неизвестна. Предварительно, пострадавших нет.

#Башкирия #Прокуратура #Обрушение дома #Уфа
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