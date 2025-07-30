Момент обрушения стены бывшего общежития в Уфе попал на видео

Момент обрушения стены исторического здания на улице Коммунистической в Уфе попал на видео. Все произошло на глазах у нескольких горожан. Кадрами поделились пользователи соцсетей.

Обрушение произошло около 22 часов по местному времени. Поврежденное здание использовалось как общежитие кооперативного техникума. Оно было признано аварийным и расселено.

Пятиэтажка является объектом культурного наследия, сообщили в прокуратуре Башкортостана. Надзорный орган проводит проверку по факту происшествия и координирует деятельность экстренных служб.

По информации МЧС, здание отключено от газоснабжения. Причина произошедшего пока неизвестна. Предварительно, пострадавших нет.