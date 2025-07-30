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В Уфе рухнула стена бывшего общежития

По предварительным данным, никто не пострадал в результате происшествия.
Анастасия Бобылева 2025-07-30 23:15:14
© Фото: mchsrb01, Telegram © Видео: МЧС России

В Уфе обрушилась стена здания на улице Коммунистическая. Раньше оно использовалось как общежитие Башкирского кооперативного техникума, но с 2024 года не эксплуатировалось, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал в результате обрушения. Сотрудники экстренных служб объявляли минуту тишины, чтобы проверить, есть ли люди под завалами.

В ведомстве уточнили, что здание отключено от газоснабжения. Причина произошедшего пока неизвестна. На место прибыли 24 специалиста с 11 единицами техники.

#обрушение #МЧС России #башкортостан #Уфа
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