В Уфе рухнула стена бывшего общежития

В Уфе обрушилась стена здания на улице Коммунистическая. Раньше оно использовалось как общежитие Башкирского кооперативного техникума, но с 2024 года не эксплуатировалось, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал в результате обрушения. Сотрудники экстренных служб объявляли минуту тишины, чтобы проверить, есть ли люди под завалами.

В ведомстве уточнили, что здание отключено от газоснабжения. Причина произошедшего пока неизвестна. На место прибыли 24 специалиста с 11 единицами техники.