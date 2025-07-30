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Политолог объяснил, почему Трамп не введет новые санкции против российской нефти

Соответствующие угрозы из Белого дома звучали уже неоднократно.
Константин Денисов 2025-07-30 17:58:32
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, почему глава Белого дома Дональд Трамп не рискнет вводить новые санкции против России, в частности, в нефтяном секторе.

«Пока только есть угроза вторичных санкций, но у Трампа ультиматум сократился до декады с 50 дней. Но мы знаем, что Трамп постоянно меняет горизонт и условия. То есть это такой плавающий ультиматум. Это первое. Я к тому, что риск вторичных санкций может быть нереализован», - сказал Пасечник.

Эксперт указал на то, что новые ограничения могут быть сформулированы, однако сроки при этом будут постоянно сдвигаться, поскольку такой сценарий невыгоден самим Штатам.

Также Пасечник напомнил об Индии и Китае как о двух самых важных партнерах России в Азии. По его словам, если Индия еще может пойти на какие-то сокращения поставок, то Пекин категорически отвергает такую возможность.

Кроме того, политолог подчеркнул, что Россия может предпринять ответные меры, которые взвинтят цены на мировую нефть - например, ограничить прием танкеров в порту Новороссийска.

Ранее Трамп объявил о том, что с 1 августа индийские товары будут облагаться в США пошлинами в размере 25% за то, что страна является крупнейшим покупателем российской нефти и российского оружия. Кроме пошлин, Вашингтон планирует добавить Индии некий штраф.

#Китай #Россия #Индия #Дональд Трамп #нефть #санкции #наш эксклюзив
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