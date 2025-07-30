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Арабские страны и члены ЕС призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа

Палестине предложено дать автономию с последующим созданием государства.
Константин Денисов 2025-07-30 19:52:37
© Фото: IMAGO, Omar Ashtawy apa, images, Globallookpress

Арабские и европейские страны впервые призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа. Об этом сообщает AFP.

По информации издания, с такой инициативой выступили 17 государств, среди которых Катар, Египет Саудовская Аравия, Иордания и члены ЕС.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в Газе и передать оружие Палестинской автономии при участии и поддержке международного сообщества в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», - говорится в заявлении, которое было согласовано на конференции ООН по Израилю и Палестине.

В МИД Франции отметили, что такое единство в вопросе автономии Палестины наблюдается впервые.

При этом в конференции не принимали участия США и Израиль.

Ранее в Великобритании заявили о готовности признать Палестину в сентябре.

#в стране и мире #ООН #евросоюз #Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС
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