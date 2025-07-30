Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию пресс-службы СВР о том, что накануне в Альпах прошла встреча представителей США и Великобритании с потенциальными кандидатами в президенты Украины.

«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя», - сказал Песков журналистам.

Согласно сведениям СВР, на встрече присутствовали посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

По итогам встречи Залужный был единогласно утвержден в качестве замены Зеленского.

* Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.