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Песков: планы Запада заменить Зеленского Залужным говорят сами за себя

Ранее в СВР сообщили о тайной встрече представителей США, Великобритании и будущих кандидатов в президенты Украины.
Константин Денисов 2025-07-30 18:46:45
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию пресс-службы СВР о том, что накануне в Альпах прошла встреча представителей США и Великобритании с потенциальными кандидатами в президенты Украины.

«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя», - сказал Песков журналистам.

Согласно сведениям СВР, на встрече присутствовали посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

По итогам встречи Залужный был единогласно утвержден в качестве замены Зеленского.

* Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #Валерий Залужный #кирилл буданов
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