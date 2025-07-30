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Росавиация аннулировала сертификат «Ангары», чей Ан-24 упал в Приамурье

В работе авиакомпании выявлены многочисленные нарушения.
Константин Денисов 2025-07-30 16:25:16
© Фото: Станислав Кристинин, РИА Новости

Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара», чей самолет Ан-24 упал в Приамурье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«До настоящего времени "Ангара" не смогла представить полный перечень материалов, доказывающих отсутствие рисков для недопущения подобных случаев в будущем. Поэтому сертификат аннулирован», - говорится в сообщении.

Также стало известно о том, что в работе авиакомпании выявлены многочисленные нарушения в техническом обслуживании. Работы по ремонту самолетов либо вообще не выполнялись, либо выполнялись не должным образом.

При этом по документам весь ремонт выполнялся вовремя и в полном объеме.

Напомним, Ан-24 разбился 24 июля недалеко от Тынды после ухода на второй круг при посадке. Все 48 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

#авиакатастрофа #Приамурье #ан-24 #авиакомпании #росавиация
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