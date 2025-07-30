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В Мособлдуме разъяснили механизм борьбы с частными извозчиками у аэропортов

Ранее подмосковные законодатели приняли соответствующий проект.
Константин Денисов 2025-07-30 15:28:02
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Штрафовать частных извозчиков возле аэропортов будут сотрудники Министерства транспортной и дорожной инфраструктуры. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал зампредседателя Московской областной думы Олег Рожнов.

По его словам, они будут осуществлять свою деятельность как самостоятельно, так и во взаимодействии с транспортной полицией. Фото и видеофиксация нарушителей будет производиться на месте.

«Эти машины, как правило, стараются взять максимально большие деньги, при этом они не проходили ни медицинский осмотр, ни техосмотр. Это вопросы безопасности, комфортного обслуживания и нормального функционирования наших аэропортов прежде всего, но и ж/д вокзалов тоже», - сказал Рожнов.

Нововведения коснутся подмосковных аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Аэропорт Внуково входит в состав Москвы.

Ранее стало известно о том, что новый закон вносит поправки в соответствующие статьи КоАП.

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