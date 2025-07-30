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В Подмосковье начнут штрафовать за услуги такси вне спецзон аэропортов

Предлагается привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает запрет на предложение услуг такси в подмосковных аэропортах вне оборудованных мест.
Дарина Криц 2025-07-30 13:23:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В аэропортах Московской области начнут штрафовать за предложение и оказание услуг такси вне специально отведенных на то зон. Соответствующий проект закона приняла Московская областная дума.

Предлагается внести дополнение в КоАП Московской области, речь идет о статье 8.10. «Нарушение <...> запрета на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области в аэропортах, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг». Парламентарии приняли решение налагать административный штраф на граждан, должностных и юридических лиц: пять тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч, соответственно.

Уточняется, что новые правила будут действовать в аэропортах Московской области: Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафные санкции для не прошедших аттестацию на знание социокультурных объектов таксистов. За это им грозит наказание в виде пяти тысяч рублей.

#в стране и мире #Подмосковье #Московская область #такси #штрафы #аэропорты #мособлдума
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