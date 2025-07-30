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ВВС США испытали двигатели второй ступени МБР Sentinel

Ранее стоимость разработки новой баллистической ракеты выросла на 81% по сравнению с расчетной.
Дима Иванов 2025-07-30 01:43:49
© Фото: defense.gov

Американская оборонная компания Northrop Grumman совместно с ВВС США провела успешные тесты двигателей второй ступени перспективной межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, о чем сообщила корпорация.

Испытания, проведенные в вакуумной камере, были направлены на сбор данных о функционировании системы управления вектором тяги.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует заменить устаревшие ракеты Minuteman III, созданные в конце 1960-х годов, на новые трехступенчатые твердотопливные МБР Sentinel.

По оценкам Пентагона, разработка новой межконтинентальной подорожала на 81% по сравнению с первоначальными расчетами. Общие затраты составят примерно 140,9 млрд долларов США. Вооружения развернут не раньше 2031 года.

#в стране и мире #сша #ВВС США #Sentinel #межконтинентальные ракеты
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