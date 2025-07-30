В Кремле высоко оценили уровень подготовки Камчатки к землетрясениям

Технологическая подготовленность Камчатки к произошедшим землетрясениям показала себя на высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Слава богу, нет никаких жертв. Здесь подготовленность себя оправдала и показала на высоком уровне», - сказал он.

Дмитрий Песков также добавил, что в регионе своевременно сработали все системы оповещения о цунами. Также в тех местах, где это было необходимо, провели эвакуацию людей.

Пресс-секретарь Кремля также отметил сейсмоустойчивость зданий, которая в целом себя оправдала.

Ранее в Российской академии наук предупредили о новых афтершоках и извержениях вулканов на Камчатке. По словам ведущего научного сотрудника Института физики Земли имени Шмидта Александра Жигалина, опасная ситуация будет сохраняться еще два дня.