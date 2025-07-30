МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле высоко оценили уровень подготовки Камчатки к землетрясениям

Дмитрий Песков отметил, что все системы оповещения о цунами в регионе сработали своевременно.
Игнат Далакян 2025-07-30 14:03:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Технологическая подготовленность Камчатки к произошедшим землетрясениям показала себя на высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Слава богу, нет никаких жертв. Здесь подготовленность себя оправдала и показала на высоком уровне», - сказал он.

Дмитрий Песков также добавил, что в регионе своевременно сработали все системы оповещения о цунами. Также в тех местах, где это было необходимо, провели эвакуацию людей.

Пресс-секретарь Кремля также отметил сейсмоустойчивость зданий, которая в целом себя оправдала.

Ранее в Российской академии наук предупредили о новых афтершоках и извержениях вулканов на Камчатке. По словам ведущего научного сотрудника Института физики Земли имени Шмидта Александра Жигалина, опасная ситуация будет сохраняться еще два дня.

#в стране и мире #Кремль #Камчатка #землетрясение #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 