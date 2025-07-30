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Нетаньяху: Стармер поощряет чудовищный терроризм ХАМАС

Израильский премьер отреагировал на намерение Кира Стармера признать Палестину.
Дима Иванов 2025-07-30 01:20:40
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его британский коллега Кир Стармер поощряет «чудовищный терроризм» ХАМАС и «наказывает его жертв». Публикация появилась в официальном аккаунте премьер-министра Израиля в X.

Нетаньяху назвал сектор Газа «джихадистским государством», которое сегодня угрожает Израилю, а завтра - Великобритании. По его мнению, умиротворение «террористов» обречено на провал.

Ранее канцелярия Стармера выпустила заявление, в котором говорится, что Лондон признает Палестину в сентябре, если Израиль не предпримет шагов для «прекращения ужасной ситуации в Газе».

#в стране и мире #Израиль #Великобритания #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #палестина #признание Палестины #кир стармер
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