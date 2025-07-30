Видео от лица боевика зафиксировало атаку российского дрона на авто ВСУ

В распоряжении съемочной группы оказались уникальные кадры, снятые как от лица украинских военнослужащих, так и с камеры российского FPV-дрона. На первой записи видно, как солдаты ВСУ едут в автомобиле по проселочной дороге, замечают беспилотник в небе и начинают панически ускоряться. Спустя несколько секунд дрон настигает цель - яркая вспышка заполняет кадр, после чего украинские военнослужащие пытаются выбраться из машины и отбегают в поле.

На других фрагментах записи показана работа российских операторов FPV-дронов. С камеры аппарата видно, как он быстро набирает скорость и приближается к цели, после чего поражает автомобиль противника точным ударом.

Как рассказала корреспондент Лана Иден, операторы беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию личного состава ВСУ на Южно-Донецком направлении. Для увеличения дальности действия дронов расчеты установили ретранслятор, что позволило удерживать связь на всем маршруте.

«Станция управления - современная разработка, поступившая на вооружение недавно. Она позволяет работать значительно эффективнее, чем предыдущая версия», - отметила Лана Иден.

По словам командира взвода БПЛА с позывным Кадет, дроны обнаружили автомобиль противника, проследили его маршрут и передали координаты для удара.

«Находили машину, по лесополосам ездила, проследили, куда она приехала - там оказался пункт временной дислокации противника», - рассказал Кадет.

В результате слаженных действий операторов разведывательных и ударных беспилотников планы ВСУ по переброске сил на данном участке боевых действий были сорваны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.