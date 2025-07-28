Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили автомобильную технику украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Кадры поражения целей опубликовало Министерство обороны РФ.

Технику противника обнаружили в районе населенного пункта Александроград. Боевики использовали ее для перевозки личного состава и подвоза боекомплекта и продовольствия на огневые позиции. Расчеты наших БПЛА уничтожили автомобили.

Ранее расчет «Града» уничтожил узел обороны ВСУ на Красноармейском направлении. Своими действиями артиллеристы создали благоприятные условия для продвижения наших штурмовых подразделений.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.