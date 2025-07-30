МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Делали свою работу»: врач об операции во время землетрясения на Камчатке

Медик рассказала, что операция была открытой, поэтому остановить ее было невозможно.
Игнат Далакян 2025-07-30 11:02:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Остановить операцию, которую проводила бригада врачей на Камчатке во время мощного землетрясения, было невозможно. Она была лапаротомной, то есть открытой. Об этом рассказала «Звезде» врач, заведующая 2-м хирургическим отделением больницы на Камчатке Яна Гвоздева.

«Минут пять-шесть точно трясло беспрестанно, причем толчки были неоднозначные - то усиливались, то угасали, и неизвестно, что будет дальше. Было страшно на самом деле. Мы думали о том, как бы операционный стол не упал и пациентка не выскочила бы из наших рук», - поделилась врач.

Гвоздева рассказала, что подземные толчки застали медиков прямо в разгар операции. По ее словам, самое главное для бригады в момент работы было не допустить пробуждения пациентки.

Сейчас пациентка находится в реанимации, состояние у нее стабильное, добавила врач.

О том, что бригаду врачей онкологического диспансера губернатор представил к госнаградам, заведующая хирургическим отделением узнала от нашего корреспондента. Гвоздева отреагировала скромно: «Мы просто делали свою работу».

Напомним, накануне у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Подземные толчки стали сильнейшими за всю историю наблюдений землетрясения и цунами. На данный момент в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим ЧС.

#Камчатка #землетрясение #врач #Операция #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 