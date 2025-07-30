«Делали свою работу»: врач об операции во время землетрясения на Камчатке

Остановить операцию, которую проводила бригада врачей на Камчатке во время мощного землетрясения, было невозможно. Она была лапаротомной, то есть открытой. Об этом рассказала «Звезде» врач, заведующая 2-м хирургическим отделением больницы на Камчатке Яна Гвоздева.

«Минут пять-шесть точно трясло беспрестанно, причем толчки были неоднозначные - то усиливались, то угасали, и неизвестно, что будет дальше. Было страшно на самом деле. Мы думали о том, как бы операционный стол не упал и пациентка не выскочила бы из наших рук», - поделилась врач.

Гвоздева рассказала, что подземные толчки застали медиков прямо в разгар операции. По ее словам, самое главное для бригады в момент работы было не допустить пробуждения пациентки.

Сейчас пациентка находится в реанимации, состояние у нее стабильное, добавила врач.

О том, что бригаду врачей онкологического диспансера губернатор представил к госнаградам, заведующая хирургическим отделением узнала от нашего корреспондента. Гвоздева отреагировала скромно: «Мы просто делали свою работу».

Напомним, накануне у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Подземные толчки стали сильнейшими за всю историю наблюдений землетрясения и цунами. На данный момент в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим ЧС.