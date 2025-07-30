Двое членов банды Басаева и Хаттаба получили 14 и 17 лет колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба - россиян Асланбека Казанчева 1971 года рождения и Анзора Батырова 1980 года рождения. Их признали виновными в смерти 84 псковских десантников в феврале 2000 года в селе Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

Они приговорены к 17 и 14 годам лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уточняется, что сотрудники ФСБ РФ еще в июне 2023 года доставили Казанчева и Батырова в орган предварительного следствия. В отношении них возбудили и расследовали уголовные дела по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК России.

Совместно со Следственным комитетом РФ силовики сформировали неопровержимую доказательную базу участия этих граждан России в преступлении против псковских десантников.

В начале июля к 21 и 24 годам лишения свободы приговорены другие двое боевиков банды Басаева и Хаттаба - Тахир Бегельдиев и Вахит Хамзатханов. Они вступили в группировку добровольно. Утром 4 октября 1999 года фигуранты дела совершили вооруженное нападение на военнослужащих МО РФ.