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Вынесен приговор еще двум участникам банды Басаева

Суд приговорил преступников к 21 и 24 годам лишения свободы.
Игнат Далакян 2025-07-04 09:50:11
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Южный окружной военный суд приговорил к 21 и 24 годам лишения свободы двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным ведомства, Тахир Бегельдиев и Вахит Хамзатханов вступили в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба добровольно. Они приняли активное участие в тяжких и особо тяжких преступлениях. Утром 4 октября 1999 года фигуранты дела под руководством Хаттаба совершили вооруженное нападение на военнослужащих Минобороны России. В результате массированного обстрела 15 военнослужащих погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Суд признал достаточными доказательства, собранные Следственным комитетом РФ и Федеральной службой безопасности. Злоумышленников признали виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Ранее сроки получили четыре пособника Басаева за расстрел псковских десантников в 2000 году. Преступники получили наказание в виде лишения свободы от 13 до 24 лет.

#в стране и мире #ФСБ #Следственный комитет #лишение свободы #Шамиль Басаев
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