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Стрелок рассказал, как с напарником выбил противника из блиндажа

Стрелок Александр Бушмелев поделился подробностями овладения блиндажом ВСУ в зоне спецоперации. По его словам, успех обеспечили слаженные действия штурмовиков и эффект внезапности.
Павел Кольцов 2025-07-30 11:34:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Стрелок Александр Бушмелев в беседе с корреспондентом Павлом Кольцовым рассказал, как вместе с напарником выбил противника из блиндажа во время штурма одного из опорных пунктов в зоне специальной военной операции. Он отметил, что в их случае удалось внезапно приблизиться к укреплению противника.

«Подходили к опорнику сбоку. Мой товарищ закинул две гранаты, чтобы был шум, а я с другой стороны зашел. Отошли пять человек противника - вдвоем взяли блиндаж», - рассказал он.

Бойцы 1-й славянской бригады 51-й армии группировки войск «Центр». На днях подразделение освободило село Бойковка.

Перед заходом в населенный пункт артиллерия группировки войск наносит точные удары по заранее выявленным целям. Под прикрытием огня штурмовые группы продвигаются малыми отрядами.

«Заскакиваем по двойке, по тройке, малыми группами с дистанцией. Начинаем штурмовать с одной стороны, другие идут вперед, берем в кольцо и уничтожаем. Они дают отпор, но это уже истеричный шаг, они в ловушке», - пояснил стрелок Дмитрий Калугин.

Командир штурмовой группы Виктор Васильев добавил, что во время одного из боев им пришлось уничтожить вражеского пулеметчика, который мешал продвижению.

«Очень за группу переживал - как будут брать опорник, если пулемет косит все подряд. Сказал ребятам, что пулеметчик прямо на 12 часов, и предупредил быть осторожнее. В итоге смог откатиться и "подарил" ему две гранаты», - поделился Васильев.

Бойцы взяли опорник и двух пленных. У самого Васильева за плечами уже 25 боевых выходов и четыре ранения, но он признается, что готов и дальше идти на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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