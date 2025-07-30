Экипаж Су-34 разбомбил скопление личного состава ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении скопления личного состава ВСУ и украинской бронетехники. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Эти бомбы после отделения от самолета полетели точно по заранее заданным координатам.

Как только экипаж получил подтверждение от разведки относительно уничтожения намеченной цели, летчики развернули самолет и благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что летчики штурмовой авиации уничтожили украинскую пехоту в зоне специальной военной операции. В тот раз они применили неуправляемые ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.